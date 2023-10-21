Доработки бэкенда по Опенкарту 3

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка150 просмотров
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Задачи по Опенкарт (ocStore 3.0.3.7):

  1. Исправить порядок вывода товаров на странице категорий при выборе «сначала недорогие» и «сначала дорогие». Нужно, чтобы товары выводились исходя из отображаемой цены (которая добавляется в корзину). Пример:
    https://take.ms/i6HUX - https://postelka.ru/postelnoe-bele/komplekty-postelnogo-belya/?page=3

  2. Подсказки для характеристик у товаров. В карточке товара сделать вывод подсказок у названий характеристик и значений характеристик. В админке сайта, в разделе «Характеристики» нужно добавить раздел «Подсказки». В этом разделе необходимо реализовать функционал добавления подсказок. При добавлении подсказки необходимо заполнить 2 поля: название характеристики и текст подсказки. После добавления подсказки она должна автоматически отобразиться в карточке у всех товаров, у которых есть такая характеристика.

  3. Страница оформления заказа: при смене города, в блоке "Адрес пункта самовывоза", не меняется название города в блоке, если покупатель не авторизовался на сайте.

Условие: не править существующие модификаторы, а делать отдельные в случае необходимости.

Готов ответить на вопросы.

2 месяца назад
bobyakov
Илья 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад
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