ТЗ на доработку интернет-магазина на Opencart

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Задача
Здравствуйте.
Нужно доработать интернет-магазин в соответствии с ТЗ по функционалу, верстке. ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1ZQZvXZ-85CnkjA287NqBpT9M6bAyTt3pf9aB8_dJ3hs/
Сайт отправлю в личку.
Просьба оценить стоимость и сроки.
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