Изменить имя в Facebook

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки43 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно изменить имя в Facebook. Говорят, не получается, потому что в коде ошибка и это можно исправить. Предложите свою цену

2 месяца назад
Amshu
Олена 
29 летУкраина
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад