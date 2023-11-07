Сделать бекап СРМ Битрикс24

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Нужно сделать бекап СРМ битрикса - скачать полную базу СРМ со всеми контактами, комментариями, историей переписками в мессенджерах (вотсап и другие).
Сейчас у нас облачный битрикс24 с тарифом стандартный. В системе достаточно много сделок скопилось, нужно сделать бекап всей информации, чтобы она была в удобном формате.
Важные моменты:
1) Нужно, чтобы этот бекап можно было использовать в простом и читабельном виде (например эксель или Гугл док), если данные понадобятся (все или какие-то выборочные). Важно учесть также чаты из открытых линий, комментарии и примечания к сделкам.
2) Нужно, чтобы была возможность перенести весь бекап в коробочку версию битрикса, если это понадобится.
Пишите, только если точно понимаете как сделать и гарантируете результат на 100%. Еще актуально, жду ваших сообщений!)
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