Сделать бекап СРМ Битрикс24

Нужно сделать бекап СРМ битрикса - скачать полную базу СРМ со всеми контактами, комментариями, историей переписками в мессенджерах (вотсап и другие).

Сейчас у нас облачный битрикс24 с тарифом стандартный. В системе достаточно много сделок скопилось, нужно сделать бекап всей информации, чтобы она была в удобном формате.

Важные моменты:

1) Нужно, чтобы этот бекап можно было использовать в простом и читабельном виде (например эксель или Гугл док), если данные понадобятся (все или какие-то выборочные). Важно учесть также чаты из открытых линий, комментарии и примечания к сделкам.

2) Нужно, чтобы была возможность перенести весь бекап в коробочку версию битрикса, если это понадобится.

Пишите, только если точно понимаете как сделать и гарантируете результат на 100%. Еще актуально, жду ваших сообщений!)