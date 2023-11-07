Разработка плагина оплаты ePay Halyk Bank (Joomla/VM)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки138 просмотров
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Необходимо разработать плагин для системы оплаты ePay от Halyk Bank https://epayment.kz/ для CMS Joomla 4.3.4 / Virtuemart 4.2 / PHP 8.2

Документация: https://epayment.kz/docs

Тестовые карты: https://epayment.kz/docs/Test credentials

Есть вариант плагина для JoomShopping. Возможно поможет при разработке. https://epayment.kz/docs/plugins

также прикреплен плагин для Kassa24 который точно работает с указанными версиями Joomla/VM. Также, возможно поможет.

Пишите ваши предложения по цене и срокам.

Внимание: я нахожусь в Казахстане, способы оплаты соответствующие.

Joomla
2 месяца назад
guest_16993662333187
Казахстан
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
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