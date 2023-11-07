Разработка плагина оплаты ePay Halyk Bank (Joomla/VM)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать плагин для системы оплаты ePay от Halyk Bank https://epayment.kz/ для CMS Joomla 4.3.4 / Virtuemart 4.2 / PHP 8.2
Документация: https://epayment.kz/docs
Тестовые карты: https://epayment.kz/docs/Test credentials
Есть вариант плагина для JoomShopping. Возможно поможет при разработке. https://epayment.kz/docs/plugins
также прикреплен плагин для Kassa24 который точно работает с указанными версиями Joomla/VM. Также, возможно поможет.
Пишите ваши предложения по цене и срокам.
Внимание: я нахожусь в Казахстане, способы оплаты соответствующие.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрытмесяц назад
Решить проблемы с импортом через feeds, Drupal10 При импорте падает, memory_limit без ограничений -1, озы 5гб. но все равно падает через время: PHP Fatal error: Allowed memory size of 536870912 bytes ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 дней назад
Нужно создать два простеньких веб приложения для курсовой работы Первое приложение, тема: Разработка электронного приложения по использованию игровых технологий в системе профессионального образования в условиях дистанционного обучения Второе приложение, тема: Разработка электронного ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 дней назад
Нужно сделать бекап СРМ битрикса - скачать полную базу СРМ со всеми контактами, комментариями, историей переписками в мессенджерах (вотсап и другие). Сейчас у нас облачный битрикс24 с тарифом стандартный. В системе достаточно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 дней назад
Вітаю! Коротко: - Є магазин на платформі Shopify. Є сторінка продукту: https://cartinova.com/products/tide-play-series-anti-gravity-air-humidifier - Підключена платіжка Fondy https://fondy.ua/uk/ - Мерчант активний та під'єднаний до магазину Як відбувається процес ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 дней назад
- $500
Нужно доделать личный кабинет на VueJs. желателен опыт работы с GraphQL тк API на нем, также желатен опыт покрытия кода Jest тестами. макет фигмы скину в лс. из функционала примерно: чат на сокетах, публикация постов, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 дней назад
Яндекс.Календарь позволяет ставить в календарь пользователя события через сервисные приложения. Инструкция, как это работает, находится по ссылке - https://yandex.ru/support/business/security-service-applications.html Что будет выдано: Логопасс от аккаунта Яндекса, под которым можно создать сервисные приложения. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 дней назад
- $20
Необходимо внедрить структурированную разметку Schema.org на информационном сайте, работающем на CMS WordPress, для улучшения семантической четкости контента и повышения видимости в поисковых системах. Необходимые разметки для внедрения: Person, Product, Video, How-to, Breadcrump ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт16 дней назад
Добрый день! Нужно спарсить товары с одного сайта и перенести их на опен карт или подготовить их для импорта на опен карт www.fc-moto.de и https://hypostore.nlВеб-программирование5 заявокЗакрыт17 дней назад
Нужно изменить имя в Facebook. Говорят, не получается, потому что в коде ошибка и это можно исправить. Предложите свою ценуВеб-программирование3 заявкиЗакрыт17 дней назад