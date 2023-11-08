Разработать телеграмм-бот для чата

$100
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок123 просмотра
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Здравствуйте.

Для чата ТГ нужен бот+админка.


Действия:

  1. Пользователь в чате задает вопрос, где есть автосервис (например Астана) - возможно ли добавить ключевые слова поиска?(автосервис, сервис, ремонт и т.д) - всплывает меню; Смотреть адреса сервисов (иконка) Предложить сервис (иконки) 

  2. При выборе  Смотреть адреса сервисов (иконка) - открывается Google Maps с картой города Астана и отмеченными флажками автосервисами, которые мы сами, через админку добавляем.  

  3. При выборе Предложить сервис (иконки) - открывается диалоговое окно с приветственным текстом. Новому зашедшему пользователю в чат, выскакивает текст: (текст из шапки).     
              
    В админке нужно будет добавлять адреса сервисов на карту Google Maps.      
       
    Кнопки:
    Смотреть адреса сервисов (иконка)
    Предложить сервис (иконки)

месяц назад
guest_1699469907803
месяц в сервисе
Был
месяц назад