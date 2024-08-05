Фрилансер, перетекающий в артиста
Опытный и самодостаточный фрилансер с широким спектром навыков и знаний. Моя экспертиза включает в себя html-верстка, графический дизайн, веб-разработку. Привержен профессионализму и всегда стремлюсь к высокому качеству в своей работе.
Способен эффективно управлять проектами, соблюдать сроки и взаимодействовать с клиентами для достижения их целей. Моя способность адаптироваться к разным задачам и быстро учиться новым навыкам позволяет мне успешно справляться с разнообразными проектами.
Стремлюсь к постоянному развитию и готов принимать новые вызовы. В моей работе я всегда стремлюсь найти наилучшие решения для клиентов, чтобы помочь им достичь успеха в своих проектах.
Буду рад помочь Вам с проектами и достичь ваших целей.
Портфолио
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Стихи, Песни и Проза
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$5/час
от $10от 3 дней
#330
Логотипы и Знаки
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$5/час
от $10от 3 дней
#1058
Наполнение сайтов
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$5/час
от $10от 7 дней
#1119
Дизайн сайтов
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$5/час
от $10от 7 дней
#1489
Веб-программирование
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$5/час
от $10от 7 дней
#1602
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
#3545