igor-leskov

Игорь Лесков igor-leskov

 
26 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Фрилансер, перетекающий в артиста

Опытный и самодостаточный фрилансер с широким спектром навыков и знаний. Моя экспертиза включает в себя html-верстка, графический дизайн, веб-разработку. Привержен профессионализму и всегда стремлюсь к высокому качеству в своей работе.

Способен эффективно управлять проектами, соблюдать сроки и взаимодействовать с клиентами для достижения их целей. Моя способность адаптироваться к разным задачам и быстро учиться новым навыкам позволяет мне успешно справляться с разнообразными проектами.

Стремлюсь к постоянному развитию и готов принимать новые вызовы. В моей работе я всегда стремлюсь найти наилучшие решения для клиентов, чтобы помочь им достичь успеха в своих проектах.

Буду рад помочь Вам с проектами и достичь ваших целей.

Портфолио

Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
#330
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
#1058
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $10от 7 дней
#1119
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $10от 7 дней
#1489
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от $10от 7 дней
#1602
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
#3545
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