Кнопки пуск/пауза

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки171 просмотр
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Нужно сделать кнопки пуск и пауза на сайте микро заданий.

Если нажали на паузу, то взятые в работу задания не должны останавливаться, и исполнители их могут доделать с теми условиями и ценой, с какими брали в работу.

php 7.4 / fpm + Nginx

месяц назад
Tired
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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