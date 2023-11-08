Кнопки пуск/пауза

Нужно сделать кнопки пуск и пауза на сайте микро заданий.

Если нажали на паузу, то взятые в работу задания не должны останавливаться, и исполнители их могут доделать с теми условиями и ценой, с какими брали в работу.

php 7.4 / fpm + Nginx