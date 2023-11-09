Сайт, чат бот, лендинг

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Веб-программированиеЗавершен1 заявка12 просмотров
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Сделать несколько лаб.работ по дисциплине "Інформаційні технології електронного бізнесу"

месяц назад
modetilted
Антон 
18 летУкраина
2 года в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
whatbless
18 летРоссия
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
$1
1 день
RUB
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классный тип, приятно работать с такими, честный заказчик!