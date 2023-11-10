Роботизированная торговля ценными бумагами через API.

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок43 просмотра
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Роботизированная торговля через API. Веб интерфейс. 4 основных блока: Backtest, Система управления, Рабочее место, Отчетность.
Пожелания по реализации:
- все вычисления и хранение данных на Amazon Cloud (подобрать соответствующие параметры и тариф).
- защита входа и данных двухуровневой аутентификацией.

месяц назад
guest_1699649614094
Вьетнам
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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