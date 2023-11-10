Разработка маркетплейса (доски объявлений)

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок64 просмотра
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ТЗ и макет по ссылке:

https://docs.google.com/document/d/1CbwyHMWEGrN0ORbq-omwosY80CmKCrR9FTkV69MymD8/edit?usp=sharing

Интересует стоимость разработки и сроки.

месяц назад
guest_1699700144673
Беларусь
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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