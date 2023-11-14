Задание по laravel или php на 20 минут

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Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки50 просмотров
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Есть сайт на ларавел, там у юзеров в профиле я сделал форму для имени фамилии дата рождения и адрес, так же создал в базе поля в таблице юзеров, first_name, last_name, birthday и address. Нужно теперь связать html форму с базой, что бы когда заполняет форму то отправлялись в базу и если уже есть заполненные прежде данные то показывались бы

PHPLaravel
месяц назад
guest_1699908877619
Украина
месяц в сервисе
Был
месяц назад