Сайт на опенкарте

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Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки104 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

• Этап оформления заказа - интеграция с 1С создание заказа, подключение доставок (сдэк, boxberry, деловые линии), формирование остатков

• Этап оплаты - подключение UKassa, формирование счета для юр. лиц

Так же есть правки верстки

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DRBU5IptRr_-mdYffPbVsqQTUzeqyJNsg8D7qcMT0hg/edit?pli=1#gid=0

месяц назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
18 дней назад