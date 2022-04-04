Корегування сайту

Есть женский статейник на Joomla, требуется провести полный редизайн, смена CMS, перенести контент на WP, настроить wp, что бы работал в формате UGC, как пикабу и хабра. Модули соответствующие у WP есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для виконнання даного завдання спеціаліст повинен мати навички роботи із плагіном WPML та All in One SEO, на сайті WP.
Що потрібно зробити!
1. Додати до перекладу деякі позиції сайту. Додати потрібно в inspiry-options та translation
2. Додати в код сайту зміни, щоб одна із позицій сайту була доступна для показу.
3. Виправити помилки, які показує Netpeak Spider Важлива позиція для виправлення 301 редиректа
4. Додати на 404 помилку доя переадресації на сторінку сайту.
5. Змінити в "Налаштуваннях Стилю" колір іконки
6. Поправити зображення логотипу
7. Після оновлення плагіна інтерфейс адмін панелі сторінок має не коректний вигляд
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