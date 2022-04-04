Корегування сайту

$10
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка138 просмотров
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Для виконнання даного завдання спеціаліст повинен мати навички роботи із плагіном WPML та All in One SEO, на сайті WP.

Що потрібно зробити!

1. Додати до перекладу деякі позиції сайту. Додати потрібно в inspiry-options та translation

2. Додати в код сайту зміни, щоб одна із позицій сайту була доступна для показу. 

3. Виправити помилки, які показує Netpeak Spider Важлива позиція для виправлення 301 редиректа

4.  Додати на 404 помилку доя переадресації на сторінку сайту. 

5. Змінити в "Налаштуваннях Стилю" колір іконки

6. Поправити зображення логотипу

7. Після оновлення плагіна інтерфейс адмін панелі сторінок має не коректний вигляд

месяц назад
GeoSvit2010
Светлана 
34 годаУкраина
7 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
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