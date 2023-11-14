Разработка онлайн доски для школы.

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок70 просмотров
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Добрый день! Ищем программиста, который поможет нашему программисту в разработке онлайн доски для школы. Нужно разработать не всю онлайн доску, а отдельные элементы. Только Украина. Подробности в личном сообщении.

месяц назад
CapitalLetter
Татьяна 
39 летУкраина
2 года в сервисе
Была
месяц назад