Обновление и модернизация сайта

$2000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка14 просмотров
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Есть женский статейник на Joomla, требуется провести полный редизайн, смена CMS, перенести контент на WP, настроить wp, что бы работал в формате UGC, как пикабу и хабра. Модули соответствующие у WP есть.

месяц назад
guest_1699967575664
Россия
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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