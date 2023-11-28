Работа с crm

Веб-программированиеЗавершен4 заявки131 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день есть crm система. В ней проблемы выдает ошибки в консоли и неправильно работает. Ссылку дам посмотрите соориентируйте по стоимости.

месяц назад
guest_1699962285532
Беларусь
месяц в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
vansemak
Семен 
21 годРоссия
4 года в сервисе
Был
8 дней назад
месяц назад
$5
4 дня
Все супер програмист обьяснил что можно улучшить . Систему отрегулировал все стабильно работает. Рекомендую
Спасибо, приятно было поработать с вами! Обращайтесь снова, если возникнут какие-нибудь проблемы