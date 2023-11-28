Работа с crm

Добрый день! Ищем программиста, который поможет нашему программисту в разработке онлайн доски для школы. Нужно разработать не всю онлайн доску, а отдельные элементы. Только Украина. Подробности в личном сообщении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день есть crm система. В ней проблемы выдает ошибки в консоли и неправильно работает. Ссылку дам посмотрите соориентируйте по стоимости.
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 дней назад
Есть сайт на вордпресс , в ВК рекламе создан пиксель далее в пикселе создано событие (лид) - на скрине есть скрипт для подключения события. Необходимо разместить этот скрипт в коде сайта. В событии при загрузке ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 дней назад
Описание проекта Проект предполагает интеграцию продвинутого редактора PDF-файлов в Bubble.io, что позволит загружать, просматривать, аннотировать, редактировать текст, добавлять изображения, подписи и штампы. Отредактированные PDF-файлы будут храниться в базе данных Bubble.io. Шаблон PDF-файла останется неизменным, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 дней назад
- $150
Приветствую друзья. Требуется опытный Full stack Разработчик , чтобы внести правки в проект. Скрипт самописный на чистом PHP. JS - фронтенд, PHP - бекенд. Требуется внести несколько правок в проект. Более детально при выборе ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 дней назад
Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже. Пишите кто сможет помочь и за какую цену и сроки.Веб-программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад
Мы разрабатываем интерфейс статистики IP-АТС Asterisk - https://fetg.uz/ Подробно с интерфейсом можно ознакомиться этим ссылкам: 1 , 2 Наше ПО написано на PHP + JS, используется паттерн MVC (самописный фреймворк). ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 дней назад
- $5
На лендинге HTML не работает отправка писем с формы контактов. Нужно починить.Веб-программирование1 исполнительЗавершенмесяц назад
Скрипт рабочий( https://playtubescript.com/),нужно добавить функцию предпросмотра видео на фото показан пример,как должно выглядеть пишите только те,кто понимают в этомВеб-программирование2 заявкиЗакрыт10 дней назад
Є сrm система для арбітражної команди Потрібно зробили лендінг для запуску трафіку з FB Будь-ласка покажіть приклади робіт і оріентовний бюджетВеб-программирование9 заявокЗакрыт10 дней назад