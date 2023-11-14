Есть сайт http://parkingplus.online/eu На сайте две формы - отдельно для смартфонов, отдельно для ноутбуков. С форм настроены интеграции. Формы работают как часы. Нужно внести в формы две функции 1. Стоимость, что сразу указывается зависимо ...
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Всем привет. Нужен бот в телеграмме. Его задача: есть онлайн игра Evony, как мобильная так и на пк. На ней много серверов. Необходимо создать бота который через телеграмм будет парсить на определенном сервере залежи ресурсов, ботов , расположение реликвий , других игроков. Суть такая. Клиент подключается к боту. На его сервере бот создает аккаунт и начинает парсить вышеперечисленное. Аналог бота могу скинуть. Так же необходима создать админку через которую я могу управлять теми кто подключен к боту и может пользоваться его услугами. Предлагайте цену.
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