Всем привет. Нужен бот в телеграмме. Его задача: есть онлайн игра Evony, как мобильная так и на пк. На ней много серверов. Необходимо создать бота который через телеграмм будет парсить на определенном сервере залежи ресурсов, ботов , расположение реликвий , других игроков. Суть такая. Клиент подключается к боту. На его сервере бот создает аккаунт и начинает парсить вышеперечисленное. Аналог бота могу скинуть. Так же необходима создать админку через которую я могу управлять теми кто подключен к боту и может пользоваться его услугами. Предлагайте цену.