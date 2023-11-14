Правки після редизайну на Wordpress

Для виконнання даного завдання спеціаліст повинен мати навички роботи із плагіном WPML та All in One SEO, на сайті WP. Що потрібно зробити! 1. Додати до перекладу деякі позиції сайту. Додати потрібно в ...
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Після редизайну сайту необхідно зробити правки: додати кнопку, робота з Spider Chart (Radar Chart), переробити меню по дизайну, футер, поравити верстку, та пару задач по функціоналу сайту
Від вас потрібно:
знання php + worpress
js як і фронт і бек
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