Разработка плагина для Wordpress

$220
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки99 просмотров
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Нужно разработать плагин, подробные инструкции в прикрепленных файлах. Карта сайта xml будет генерироваться через плагин Yoast Seo, шаблон JGambling.

WordPress
месяц назад
zorg777
39 летРоссия
месяц в сервисе
Был
12 дней назад
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