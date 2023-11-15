Сайт - анализатор ставок на Laravel + vue

$800
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка16 просмотров
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Добрый день, уважаемые разработчики!
Нужно разработать динамический анализатор ставок с сайтов - доноров. Нужно отслеживать данные с помощью отправки запросов. Всю логику описал в техническом задании.
https://docs.google.com/document/d/1CWvkYx2FLoSFr7Cl9oNmTIExeYnVOgdSrl1w1RmHQko/edit

Laravel
месяц назад
DenDevin
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад