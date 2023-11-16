Парсинг сайта с помощью телеграмм-бота

$10
Веб-программированиеЗакрытнет заявок65 просмотров
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Необходимо создать бота и написать скрипт, по которому бот периодически будет проверять наличие нужного нам товара на сайте по некоторым странам, используя ключевые слова. При обнаружении возможности купить товар, бот будет отправлять об этом уведомление. В уведомлении должен быть прописан: регион, название товара, цвет, цена и галочка, что товар можно купить, а в следующей строке должна быть ссылка на товар.

В телеграмм необходимо будет добавить запросы, по которым бот будет проверять товары на наличие. 

Важные моменты: 

1. Сайт не должен блокировать скрипт. У сайта имеется различная защита, скрипт должен их обходить. 

2. Отслеживать наличие товара по всем категориям.

3. Возможность менять самостоятельно: частоту обновления проверки наличия, категорию, страны и ключевые слова.

Это испанская часть сайта: https://www.hermes.com/es/es/

Но нам нужно будет и по другим странам мониторить.

Цена обсуждается, не окончательная!)

Парсинг сайта
месяц назад
guest_16778364493036
Россия
10 месяцев в сервисе
Был
11 часов назад