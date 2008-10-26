Нужен простой пример на PHP, чтобы отправить на открытый Телеграм канал ссылку на видео из YouTube. На самом канале (в мобильной версии) это видео должно проигрываться по клику, а не переходить на сайт ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 дней назад
На сайте будут переключающиеся табы, например такие http://pcvector.net/uploads/demo/scripts/tabs/animated_tabs/index.html Вместе с контентом, в неактивных вкладках ([b]Вкладка 2[/b], [b]Вкладка 3[/b]) будут ифреймы со сторонними сайтами. При клике на [b]Вкладка2[/b], виден текст и один ифрейм с сайтом http://sait.ru При клике на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
Здравствуйте. Есть плеер KVS, в нем будут проигрываться ролики со стороннего ресурса, есть проблема с прокруткой ролика (ролик не перематывается, а начинается с начала), вот её и нужно сделать. Ссылка на плеер http://www.kernel-video-sharing.com/ru/player/ Ссылка на ролик http://porn.im.b2d05100.8006220.x.xvideos.com/videos/flv/9/f/a/xvideos.com_9fa6e3b8f5f2a9ae21fbb4e6be5a1702.flv?e=1417782462&ri=1024&rs=85&h=184f62397a6d5e488e03f7dd74e9ab1f Таже ссылка в urlencode http%3A%2F%2Fporn.im.b2d05100.8006220.x.xvideos.com%2Fvideos%2Fflv%2F9%2Ff%2Fa%2Fxvideos.com_9fa6e3b8f5f2a9ae21fbb4e6be5a1702.flv%3Fe%3D1417782462%26ri%3D1024%26rs%3D85%26h%3D184f62397a6d5e488e03f7dd74e9ab1fВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужно написать php скрипт - Распределение предложений по категориям. На входе будет два файла .txt Первый повторяющиеся категории: МЕБЕЛЬ АВТО ЕДА МЕБЕЛЬ Второй предложения на отдельных строках: текст Апельсин текст текст Стол текст текст Стул текст текст Опель текст В настройках ключевики для поиска соответствий МЕБЕЛЬ - ...Завершен10 лет назад
- $10
Нужен грамотный и проверенный редирект url для картинок. Разные сайты использую картинки с одного сайта-хранилища. Нужно, что бы в адресе был url не хранилища, а текущего сайта. т.е. а картинка лежит на http://сайт-хранилище.ru/images/разные_названия.jpg Для dle сайтаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, есть flash плеер одного тюба, не криптованный Нужно убрать: логотип сайта редирект на их сайт и их рекламу (в общем всё лишнее) Подробности и пример в ЛС Спасибо всем, кто откликнулся, вопрос решёнВеб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $350
Нужен скрипт поиска музыки по соц. сети vkontakte.ru через api Желательно готовый вариант с работающего сайта. Идеальный пример, сайт doobi.ru PS: Интересные варианты скидывали уже ребята, но готов ещё посмотреть примеры, что бы по функционалу максимально был ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $300
Программа SharePoint 2007 (бесплатная) ТЗ: При сохранении файлов в SharePoint 2007, программа пересохраняет их в utf-8, нужно, что бы кодировка не задавалась, а оставалась текущая. Пример: Создаём файл в блокноте с текстом внутри text text text (т.е. ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $10
Есть сайт с установленной cms joomla sait.ru/faq - виртуальный адрес, который формирует чпу joomla, т.е. папка faq не существует Нужно, что бы sait.ru/faq был доступен по адресу, например faq.sait.ru (т.е. не редирект, что ...Настройка сервера/ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $80
VPS Centos ISPmanager Делаю рассылку сообщ. через php скрипт, функцию mail, в базе 6к адресов рассылает около часа (на виртуальном хостинге рассылал за 5 - 15 мин.) Логи есть. Загрузка процессора в момент рассылки - 60% (на ...Настройка сервера/ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
Доработать скрипт , используя библиотеку jquery.Завершен15 лет назад
- $100
На сайте есть поле-форма для ввода текста и поиска по google, требуется сделать "всплывающие подсказки" вариантов запросов как в google (только подсказки, без какого-либо поиска). Т.е. если я ввожу "при" варианты слов приколы, прикольные картинки ...Завершен15 лет назад