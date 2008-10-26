Здравствуйте. Есть плеер KVS, в нем будут проигрываться ролики со стороннего ресурса, есть проблема с прокруткой ролика (ролик не перематывается, а начинается с начала), вот её и нужно сделать. Ссылка на плеер http://www.kernel-video-sharing.com/ru/player/ Ссылка на ролик http://porn.im.b2d05100.8006220.x.xvideos.com/videos/flv/9/f/a/xvideos.com_9fa6e3b8f5f2a9ae21fbb4e6be5a1702.flv?e=1417782462&ri=1024&rs=85&h=184f62397a6d5e488e03f7dd74e9ab1f Таже ссылка в urlencode http%3A%2F%2Fporn.im.b2d05100.8006220.x.xvideos.com%2Fvideos%2Fflv%2F9%2Ff%2Fa%2Fxvideos.com_9fa6e3b8f5f2a9ae21fbb4e6be5a1702.flv%3Fe%3D1417782462%26ri%3D1024%26rs%3D85%26h%3D184f62397a6d5e488e03f7dd74e9ab1f