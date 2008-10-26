novon

Сергей Петров novon

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
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  • Видео с YouTube отправить в Телеграм канал

    Нужен простой пример на PHP, чтобы отправить на открытый Телеграм канал ссылку на видео из YouTube. На самом канале (в мобильной версии) это видео должно проигрываться по клику, а не переходить на сайт ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 дней назад

  • Динамическая загрузка iframe

    На сайте будут переключающиеся табы, например такие http://pcvector.net/uploads/demo/scripts/tabs/animated_tabs/index.html Вместе с контентом, в неактивных вкладках ([b]Вкладка 2[/b], [b]Вкладка 3[/b]) будут ифреймы со сторонними сайтами. При клике на [b]Вкладка2[/b], виден текст и один ифрейм с сайтом http://sait.ru При клике на ...

    JavascriptjQuery
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать стриминг в плеере Kernel

    $30

    Здравствуйте. Есть плеер KVS, в нем будут проигрываться ролики со стороннего ресурса, есть проблема с прокруткой ролика (ролик не перематывается, а начинается с начала), вот её и нужно сделать. Ссылка на плеер http://www.kernel-video-sharing.com/ru/player/ Ссылка на ролик http://porn.im.b2d05100.8006220.x.xvideos.com/videos/flv/9/f/a/xvideos.com_9fa6e3b8f5f2a9ae21fbb4e6be5a1702.flv?e=1417782462&amp;ri=1024&amp;rs=85&amp;h=184f62397a6d5e488e03f7dd74e9ab1f Таже ссылка в urlencode http%3A%2F%2Fporn.im.b2d05100.8006220.x.xvideos.com%2Fvideos%2Fflv%2F9%2Ff%2Fa%2Fxvideos.com_9fa6e3b8f5f2a9ae21fbb4e6be5a1702.flv%3Fe%3D1417782462%26ri%3D1024%26rs%3D85%26h%3D184f62397a6d5e488e03f7dd74e9ab1f

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется написать скрипт на PHP

    $100

    Нужно написать php скрипт - Распределение предложений по категориям. На входе будет два файла .txt Первый повторяющиеся категории: МЕБЕЛЬ АВТО ЕДА МЕБЕЛЬ Второй предложения на отдельных строках: текст Апельсин текст текст Стол текст текст Стул текст текст Опель текст В настройках ключевики для поиска соответствий МЕБЕЛЬ - ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать htaccess

    $10

    Нужен грамотный и проверенный редирект url для картинок. Разные сайты использую картинки с одного сайта-хранилища. Нужно, что бы в адресе был url не хранилища, а текущего сайта. т.е. а картинка лежит на http://сайт-хранилище.ru/images/разные_названия.jpg Для dle сайта

    DLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Убрать лишнее из Flash плеера

    Здравствуйте, есть flash плеер одного тюба, не криптованный Нужно убрать: логотип сайта редирект на их сайт и их рекламу (в общем всё лишнее) Подробности и пример в ЛС Спасибо всем, кто откликнулся, вопрос решён

    Flash
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсер музыки ВКонтакте

    $350

    Нужен скрипт поиска музыки по соц. сети vkontakte.ru через api Желательно готовый вариант с работающего сайта. Идеальный пример, сайт doobi.ru PS: Интересные варианты скидывали уже ребята, но готов ещё посмотреть примеры, что бы по функционалу максимально был ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Внести изменения в программу

    $300

    Программа SharePoint 2007 (бесплатная) ТЗ: При сохранении файлов в SharePoint 2007, программа пересохраняет их в utf-8, нужно, что бы кодировка не задавалась, а оставалась текущая. Пример: Создаём файл в блокноте с текстом внутри text text text (т.е. ...

    HTML
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Направить поддомен на папку

    $10

    Есть сайт с установленной cms joomla sait.ru/faq - виртуальный адрес, который формирует чпу joomla, т.е. папка faq не существует Нужно, что бы sait.ru/faq был доступен по адресу, например faq.sait.ru (т.е. не редирект, что ...

    JoomlaCentOSISPmanager
    Настройка сервера/ПО3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оптимизировать Exim

    $80

    VPS Centos ISPmanager Делаю рассылку сообщ. через php скрипт, функцию mail, в базе 6к адресов рассылает около часа (на виртуальном хостинге рассылал за 5 - 15 мин.) Логи есть. Загрузка процессора в момент рассылки - 60% (на ...

    PHPCentOSISPmanagerPostfix
    Настройка сервера/ПО6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Google AJAX Search API

    $100

    На сайте есть поле-форма для ввода текста и поиска по google, требуется сделать "всплывающие подсказки" вариантов запросов как в google (только подсказки, без какого-либо поиска). Т.е. если я ввожу "при" варианты слов приколы, прикольные картинки ...

    Ajax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
sadgin
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Google AJAX Search API
Всё прошло хорошо
Aleksey смог настроить сложный скрипт. Работу выполнил очень быстро. Всегда был на связи. Все требования выполнил в точности по ТЗ. Все просьбы по изменению кода вносил на лету в режиме онлайн. Работой остался доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
час назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Требуется написать скрипт на PHP
Отличный заказчик! никаких проблем. оценка +10!
Скрипт написан в срок. Работает как нужно. Работой доволен! Спасибо.
Ответный отзыв
Wcodr
Олег 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Доработать скрипт.
Сергей очень хороший человек и заказчик в частности, который уважает чужой труд. Было очень приятно иметь с Вами дело!
Работа была выполнена на отлично. Требовалось доработать скрипт. Олег не просто доработал, а сделал свой вариант с нуля. За что ему отдельное спасибо. Ставлю 12 баллов из 10. Отличный программист. Буду обращаться ещё. Рекомендую!
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