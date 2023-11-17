Frontend Developer (Yii2, SCSS, Bootstrap, jQuery)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка153 просмотра
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Обязанности:

  • Продолжение процесса переноса функционала из WordPress на Yii;

  • Разработка новых элементов дизайна и оптимизация текущих решений;

  • Улучшение производительности страниц и устранение ошибок

  • Работа с REST API и AJAX для обеспечения взаимодействия между фронтендом и бэкендом.

  • Сотрудничество с бэкенд-программистом для эффективной интеграции и добавления нового функционала.

Технологии:

  • Опыт в разработке фронтенда с использованием HTML, CSS, SCSS, JavaScript, jQuery и Bootstrap 5+.

  • Навыки блоковой верстки и оптимизации загрузки, отвечающие требованиям поисковых систем.

  • Базовые навыки PHP, достаточные для внесения изменений в PHP-шаблоны и поддержки взаимодействия фронтенда с бэкендом.

  • Знание системы контроля версий Git.

  • Основные навыки создания тем WordPress и Yii2.

  • Знание современных технологий разработки приветствуется.

Условия:

  • Удаленная работа.

  • Загрузка 20-40 часов в неделю по гибкому графику, который вы определяете самостоятельно.

  • Две командные встречи в неделю, обязательны для обсуждения задач и обмена идеями.

  • Первое тестовое задание оплачивается (при рабочем результате работы, который можно интегрировать).

    Приглашаем Вас стать частью нашей команды и вместе работать над интересными задачами!

Мы — №3 мониторинг по поиску выгодного курса для обмена электронных валют на любое направление. Наша цель – обеспечить нашим клиентам уникальные возможности и стать первым мониторингом к 2025 году.

Exchangesumo.com

CSSBootstrapjQuery
месяц назад
Logitechh
Иван 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
17 дней назад