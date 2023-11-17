Нужно добавить отзывы на WP

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сейчас отзывы сделаны через редактор
Нужно вывести отзывы или через кастомные поля или какой то плагин
+ есть еще мелкие задачи по WP

месяц назад
Pacan4ik94
Андрей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад