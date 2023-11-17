Небольшие правки по переносу лендинга

Предоставлю код обоих плагинов, В WP All Import Pro есть поддержка аналога, но для google maps. Нужно только импортировать координаты в формате (пример: a:5:{s:10:"center_lat";d:53.65801594822699;s:10:"center_lng";d:22.29889828791468;s:4:"zoom";i:10;s:4:"type";s:3:"map";s:5:"marks";a:1:{i:0;a:5:{s:2:"id";i:1;s:7:"content";s:0:"";s:4:"type";s:5:"Point";s:6:"coords";a:2:{i:0;d:53.6221078885043;i:1;d:22.06612546076624;}s:11:"circle_size";i:0;}}} ) Никакого геокодирования и прочего - только записать в базу при ...