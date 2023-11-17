Небольшие правки по переносу лендинга

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки172 просмотра
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перенесли https://avangard.co/products/dco.html на http://dynamicprices.ru/

нужно:

  • поправить работу формы

  • поправить чтобы стили подгружались

  • на мобильной поправить меню пирог

месяц назад
nniikkhhii
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад