Приветствую, нужен хороший javascript jquery прогер, подробности по проекту в опишу в лк
Дописать плагину WP ALL Import pro совместимость с ACF: Yandex Maps
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предоставлю код обоих плагинов, В WP All Import Pro есть поддержка аналога, но для google maps.
Нужно только импортировать координаты в формате (пример:
a:5:{s:10:"center_lat";d:53.65801594822699;s:10:"center_lng";d:22.29889828791468;s:4:"zoom";i:10;s:4:"type";s:3:"map";s:5:"marks";a:1:{i:0;a:5:{s:2:"id";i:1;s:7:"content";s:0:"";s:4:"type";s:5:"Point";s:6:"coords";a:2:{i:0;d:53.6221078885043;i:1;d:22.06612546076624;}s:11:"circle_size";i:0;}}}
)
Никакого геокодирования и прочего - только записать в базу при импорте данное значение из импортируемого файла.
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