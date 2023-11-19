Доработка ajax фильтра на Wordpress (ACF, ajax, php, js, WP_Query)

Веб-программированиеЗакрытнет заявок69 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек который хорошо разбирается в ACF, ajax, php, js, WP_Query, выборка tax_query, meta_query.

Вот видео где я все объяснил задачу за 5 минут. (лучше смотреть на 2х)
Если вкратце, уже написан скрипт для ajax и php. Нужно сделать нужную выборку на WP_Query и добавить скрипт для 2 кнопок "Загрузить еще".

Нужно будет работать через TeamViewer. Но думаю задача не займет много времени для тех кто знает как сделать. Файлы открыты в filezilla, просто нужно перейти в нее при изменениях и нажать сохранить.

Пишите цену.

Если получится сегодня после 6 вечера, отлично. Или завтра в течении рабочего дня, чем быстрее тем лучше.

PHPWordPressAjax
месяц назад
coder0204
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
21 день назад