Доработка ajax фильтра на Wordpress (ACF, ajax, php, js, WP_Query)

Нужен человек который хорошо разбирается в ACF, ajax, php, js, WP_Query, выборка tax_query, meta_query.



Вот видео где я все объяснил задачу за 5 минут. (лучше смотреть на 2х)

Если вкратце, уже написан скрипт для ajax и php. Нужно сделать нужную выборку на WP_Query и добавить скрипт для 2 кнопок "Загрузить еще".



Нужно будет работать через TeamViewer. Но думаю задача не займет много времени для тех кто знает как сделать. Файлы открыты в filezilla, просто нужно перейти в нее при изменениях и нажать сохранить.



Пишите цену.



Если получится сегодня после 6 вечера, отлично. Или завтра в течении рабочего дня, чем быстрее тем лучше.