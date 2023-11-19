Настроить передачу событий через API из amoCRM в коллектор данных

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка97 просмотров
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1. Настроить передачу событий через API из amoCRM в коллектор данных по инструкции по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1SDRGHaVLClk79bx9rDWDQipIaE5FBTEfsRex7oFo7HU/edit

2. Добавить картинку, слово-гиперссылку и скорректировать внешний вид двух элементов на сайте Tilda по макету (макет во вложении)

месяц назад
guest_1700407772856
месяц в сервисе
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месяц назад
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