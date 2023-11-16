Разработка плагина оплаты Монобанк + А-Банк для Shop-Script X

Интересует разработка плагина для Shop-Script X - Monobank + А-Банк (стандартный процесс оплаты + интерфейс оплата частями (с включенной комиссией в цену товара или опционально прибавляемой к стоимости товара).

Подробное ТЗ во вложении. Цена на плагин обсуждаемая. Так же в дальнейшем нужна будет поддержка и готов заказывать другие платины для этой CMS.