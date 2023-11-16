На странице результатов поиска не выводится весь товар. Выводится 12 позиций и нет пагинации. Надо сделать чтобы была пагинация и выводились все товары.
Разработка плагина оплаты Монобанк + А-Банк для Shop-Script X
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует разработка плагина для Shop-Script X - Monobank + А-Банк (стандартный процесс оплаты + интерфейс оплата частями (с включенной комиссией в цену товара или опционально прибавляемой к стоимости товара).
Подробное ТЗ во вложении. Цена на плагин обсуждаемая. Так же в дальнейшем нужна будет поддержка и готов заказывать другие платины для этой CMS.
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