Нужен специалист по верстке в редакторе elementor pro (wordpress)

Приветствую!

-Задача - нужно помочь доделать сайт, с помощью инструмента elementor pro

-Детали - уже распакована тема elementor start, шаблон с envato под эту тему, установлен elementor pro (null). Нужно поправить текста и картинки, оптимизировать работу, и главное - убрать артефакты wordpress, в частности с хедером проблема. Для спеца по elementor задача не сложная, думаю.

-Материалы - все материалы скину кандидатам, также доступ к админке.

-Требования - опыт верстки в elementor pro, опыт создания сайтов с портфолио. Также важно, чтобы была возможность связи с вами по Zoom или meet, это для обсуждений и брифовки иногда удобно.

Спасибо!

В ответе указывайте ссылки на ваши работы, сверстанные на elementor pro. Указывайте примерные сроки, стоимость и задавайте любые вопросы.