Нужен специалист по верстке в редакторе elementor pro (wordpress)

$20
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки81 просмотр
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Приветствую!

-Задача - нужно помочь доделать сайт, с помощью инструмента elementor pro

-Детали - уже распакована тема elementor start, шаблон с envato под эту тему, установлен elementor pro (null). Нужно поправить текста и картинки, оптимизировать работу, и главное - убрать артефакты wordpress, в частности с хедером проблема. Для спеца по elementor задача не сложная, думаю.

-Материалы - все материалы скину кандидатам, также доступ к админке.

-Требования - опыт верстки в elementor pro, опыт создания сайтов с портфолио. Также важно, чтобы была возможность связи с вами по Zoom или meet, это для обсуждений и брифовки иногда удобно.

Спасибо!

В ответе указывайте ссылки на ваши работы, сверстанные на elementor pro. Указывайте примерные сроки, стоимость и задавайте любые вопросы.

WordPress
месяц назад
mikhail_khrenov
Михаил Хренов 
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
makdinoven
23 годаБеларусь
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
месяц назад
$25
15 дней
RUBWMZ
Макс - отличный специалист, все было сделано в лучшем видео. Мы разработали отличный сайт на шаблоне elementor, и будем работать дальше. Рекомендую!
Работать было приятно. Хорошо поставленные задачи, быстрота ответов. Всё на высшем уровне