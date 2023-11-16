Натяжка верстки на Wordpress (5 страниц) + Простая админка

$20
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок120 просмотров
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Нужно натянуть на Wordpress верстку (5 страниц) + Простая админка

Функционал админки:

  1. Редактировать текста

  2. Менять картинки

  3. Добавлять блоки на сайт

  4. Добавлять страницу товара

Все страницы (Главная, Страница товара и т.д) свёрстаны и готовы

WordPress
месяц назад
Abbos_Valiev
20 летУзбекистан
год в сервисе
Был
9 часов назад
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