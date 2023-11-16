Нужно решить проблему с почтой на TYPO3 Ver. 4.5.8, после переноса на другой хостинг перестала отправлять сообщения через smtp, выдает ошибку.
Натяжка верстки на Wordpress (5 страниц) + Простая админка
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Нужно натянуть на Wordpress верстку (5 страниц) + Простая админка
Функционал админки:
Редактировать текста
Менять картинки
Добавлять блоки на сайт
Добавлять страницу товара
Все страницы (Главная, Страница товара и т.д) свёрстаны и готовы
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