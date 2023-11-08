Нужно выгрузить данные из интренент магазина

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки51 просмотр
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Нужно выгрузить данные из интренент магазина - сайт на php slim. Товары подгружаюся из 1С

Данные, которые выгрузить о товарах - название, категория, описание, цены, кол-во и ссылку на изображение товара

месяц назад
granovskykate
32 годаКазахстан
3 года в сервисе
Была
месяц назад