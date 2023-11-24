Нужно поправить карты сайта CMS DLE

Веб-программированиеЗавершен4 заявки146 просмотров
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Здравствуйте

Обновил движок CMS DLE с 11 до 17 версии, и перестал работать самописный модуль вывода карты сайта. Вот на другом сайте где не обновлял работает -можете посмотреть http://www.logofc.info/sitemap.html

данный скрипт дан, нужно поправить что бы он заработал на 17 версии

месяц назад
linkovich
Сергей 
44 годаГермания
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
iilyayurievich
Илья 
24 годаБеларусь
2 года в сервисе
Был
7 часов назад
месяц назад
$12
1 день
RUB
Благодарю, Илью, все за пару минут поправил. Буду при необходимости еще обрщаться
отличный заказчик.