Нужно поправить карты сайта CMS DLE

Здравствуйте

Обновил движок CMS DLE с 11 до 17 версии, и перестал работать самописный модуль вывода карты сайта. Вот на другом сайте где не обновлял работает -можете посмотреть http://www.logofc.info/sitemap.html

данный скрипт дан, нужно поправить что бы он заработал на 17 версии