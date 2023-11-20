Создайте онлайн приложение - журнал оценок.

1. Web приложение

2. В разных вкладках (https://eios.sibsutis.ru/pluginfile.php/33392/question/questiontext/522782/1/5958160/calc1.png) разные части приложения:

-вкладка для загрузки оценок из файла формата .csv (пример файла)

-вкладка для создания или редактирования журнала и сохранения в файл

-вкладка для вывода статистики в табличном виде

вкладка для вывода статистики в графическом виде

-вкладка помощь

-вкладка о программе

3. Требование к вкладкам:

-вкладка для загрузки оценок из файла формата .csv (пример файла)

предусмотреть кнопку для загрузки файла в разных форматах (.сsv, .txt, .xlsx)

разместить таблицу для просмотра загруженных значений

вкладка для создания или редактирования журнала и сохранения в файл

разместить таблицу для просмотра имеющихся значений

разместить поля для ввода ФИО и оценок ученика

кнопка удаления записи отдельного ученика

кнопка для редактирования записей выбранного ученика

вкладка для вывода статистики в табличном виде

для каждого класса и каждого предмета вывести статистику - средняя оценка, медиана, количество и процент учеников для каждой оценки

среди всех учеников (для всех классов) для каждого предмета вывести - среднюю оценку, медиану, количество и процент учеников для каждой оценки

отдельная вкладка для вывода статистики в графическом виде

вывести в виде графиков всю статистику, представленную в табличном виде

отдельная вкладка помощь

описать предназначение и помощь для всех вкладок

о разработчике

написать ФИО и контактные данные

добавить фото

4. Разработать собственный дизайн, главная цель максимальная интуитивная понятность и современный деловой дизайн (можно не строго деловой) + размещение в интернете.

5. Для выставления оценки архивируйте winrar-ом работающий проект без пароля. Название архива report_(YOUR_FIO).rar. Прикрепите архив. Если разместили в интернете добавьте ссылку в ответе.