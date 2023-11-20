Создайте онлайн приложение - журнал оценок.

Добрый день , нужно спарсить сайт Allegro.pl по заданным ключам ( рубрика автозапчасти- блоки управления ), ключи предоставлю файлом .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Web приложение
2. В разных вкладках (https://eios.sibsutis.ru/pluginfile.php/33392/question/questiontext/522782/1/5958160/calc1.png) разные части приложения:
-вкладка для загрузки оценок из файла формата .csv (пример файла)
-вкладка для создания или редактирования журнала и сохранения в файл
-вкладка для вывода статистики в табличном виде
вкладка для вывода статистики в графическом виде
-вкладка помощь
-вкладка о программе
3. Требование к вкладкам:
-вкладка для загрузки оценок из файла формата .csv (пример файла)
предусмотреть кнопку для загрузки файла в разных форматах (.сsv, .txt, .xlsx)
разместить таблицу для просмотра загруженных значений
вкладка для создания или редактирования журнала и сохранения в файл
разместить таблицу для просмотра имеющихся значений
разместить поля для ввода ФИО и оценок ученика
кнопка удаления записи отдельного ученика
кнопка для редактирования записей выбранного ученика
вкладка для вывода статистики в табличном виде
для каждого класса и каждого предмета вывести статистику - средняя оценка, медиана, количество и процент учеников для каждой оценки
среди всех учеников (для всех классов) для каждого предмета вывести - среднюю оценку, медиану, количество и процент учеников для каждой оценки
отдельная вкладка для вывода статистики в графическом виде
вывести в виде графиков всю статистику, представленную в табличном виде
отдельная вкладка помощь
описать предназначение и помощь для всех вкладок
о разработчике
написать ФИО и контактные данные
добавить фото
4. Разработать собственный дизайн, главная цель максимальная интуитивная понятность и современный деловой дизайн (можно не строго деловой) + размещение в интернете.
5. Для выставления оценки архивируйте winrar-ом работающий проект без пароля. Название архива report_(YOUR_FIO).rar. Прикрепите архив. Если разместили в интернете добавьте ссылку в ответе.
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