Правки в теме Wordpress + WooCommerce

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок28 просмотров
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В теме WP нужно внести различные правки по верстке, а так же сделать оптимизацию и тд. 

ТЗ по запросу.

WordPressWooCommerce
месяц назад
Orion_01182
Дмитрий 
35 летЭстония
8 месяцев в сервисе
Был
17 дней назад