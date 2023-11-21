Создать парсер сайта

$50
Веб-программированиеЗавершен8 заявок44 просмотра
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Нужно создать парсер определенного сайта, который будет собирать данные и сохранить их в SQL базу.

месяц назад
Anokalintik
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
Выбранный исполнитель
PhpSoft
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 часов назад
месяц назад
$30
2 дня
UAH
Дякую Дмитру за якісну роботу! Відчувається що у Дмитра е великий досвід у створенні парсерів, та іншого програмного забезпечення. Це була якісна, позитивна співпраця, тому найкраща оцінка.
Дякую за цікавий проєкт. В процесі виникло декілька запитань, які вирішили дуже оперативно і професійно. Було приємно співпрацювати. Рекомендую.