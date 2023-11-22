Установка opigno-LMS

На странице результатов поиска не выводится весь товар. Выводится 12 позиций и нет пагинации. Надо сделать чтобы была пагинация и выводились все товары.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Установить на VDS (Ubuntu 20.04) систему https://www.opigno.org/products/opigno-LMS-open-source через Compose
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