Выполнить техническую оптимизацию сайта на вордпресс

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки139 просмотров
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Всем привет, есть новый сайта, написано ТЗ на техничку, нужно выполнить по пунктам - файл приложен. По всем пунктам могу ответить, если будут сложности или нюансы. Задача достаточно простая, можно новичкам на бирже, но хорошо знакомым с вордпресс.

месяц назад
Em1n
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
18 дней назад
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