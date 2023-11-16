Выполнить техническую оптимизацию сайта на вордпресс

Всем привет, есть новый сайта, написано ТЗ на техничку, нужно выполнить по пунктам - файл приложен. По всем пунктам могу ответить, если будут сложности или нюансы. Задача достаточно простая, можно новичкам на бирже, но хорошо знакомым с вордпресс.