Поставить сайт на cms wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок35 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

поставить сайт на вордпрес, нужен специлисст который поставит на вордпрес, верстку буду делать сам. вот ссылка на макет https://www.figma.com/file/HSAC4wGJjgPkiH79KkS4FH/Untitled?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=cBTDSco4Vsv3EZQh-1

писать сроки и цену плюс пару работ портфолио

WordPress
месяц назад
burla887
18 летУкраина
год в сервисе
Был
4 дня назад