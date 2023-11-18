Верстка одного блоку із Фігма
[WordPress] [Elementor] [Figma] Косметические изменения в теме сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо внести изменения в текущую тему сайта в соответствии с макетами. Структура темы сохраняется. Дочерняя тема на базе hello-elementor.
Список задач:
1. Реализация новой цветовой схемы для веб-сайта.
2. Обновление домашней страницы (Elementor).
3. Обновление страницы «Забронировать чтение» (Elementor).
4. Обновление меню/шапки (Elementor).
Требуется опыт работы с WordPress, плагином Elementor
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