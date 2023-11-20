Натянуть 2 страницы на WP

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки92 просмотра
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Приветствую уважаемые фрилансеры!

Необходимо натянуть 2 станицы на вордпресс с помощью плагина lazybox (https://wordpress.org/plugins/lazy-blocks/)

Требования:

  • Хорошее занине WP

  • Программистское мышление

  • Способность самому придумать оптимальное решение

  • Базовые знания PHP

  • Знание JS на высоком уровне

  • Базовое знание HTML/CSS

месяц назад
freelanseeer_ua
Александр 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
день назад