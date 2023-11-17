Консультация по настройке Wordpress

Есть несколько сайтов в поисковиках Гугл и Яндекс, где люди оставили негативные отзывы на нашу компанию. Самих их не так уж и много, но одни и те же отзывы дублируются на нескольких разных сайтах. Необходимо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 4 сайта на CMS Wordpress, нужна ваша консультация- оценка стоимости работ(за сколько сами возьметесь, сколько в среднем по рынку, сроки, варианты решения)
1) типовая и общая часть для всех сайтов - первоначальные плагины, что нужно поставить сразу, настройки сео для русскоязычного сегмента и англоязычного(2 сайта предназначены для международного сообщества)
2) на одном сайте нужно поставить гугл карту или аpple map с указанием локации(какой плагин или решение посоветуете, за сколько возьметесь)
3) на одном сайте нужно поставить плагин для фотогаллерей и можете предложить решения по монетизации, другие плагины(возможно длительное сотрудничество)- сайт по достопримечательностям Таиланда
4) на одном из сайтов желательно(но не обязательно) предложить решение по закрытому доступу к части контента. как это сделать и за сколько возьметесь делать
5) для всех сайтов предложить работы по первоначальной настройке(возможно длительное обслуживание и сотрудничество на долговременной основе или по проектно) - оценить за сколько возьметесь делать
На основе вашей консультации и резюме, крайне возможно что именно вы получите новый заказ части или всех работ в новом оплачиваемом задании.
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