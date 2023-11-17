Удалить негативные отзывы с сайтов

Есть несколько сайтов в поисковиках Гугл и Яндекс, где люди оставили негативные отзывы на нашу компанию. Самих их не так уж и много, но одни и те же отзывы дублируются на нескольких разных сайтах. Необходимо удалить их, все ссылки подготовлены.