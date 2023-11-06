Выполнение работ по модификации государственной ИС

Требуется консультация. Есть зарегистрированный домен на GoDaddy (условно my_domain.com) Требуется сделать так, чтобы ссылка http://my_domain.com/path_1/path_2/ делала редирект на http://WWW.my_domain.com/path_1/path_2/ Ссылка http://WWW.my_domain.com/path_1/path_2/ привязана к рабочему проекту на pythonanywhere. Доменное имя http://my_domain.com/ нельзя (по крайней ...