Выполнение работ по модификации государственной ИС

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка6 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

автоматизация процессов ведения сведений, документов, материалов о развитии территорий, об их застройке;

- упорядочивание хранения и обновления информации 

- сокращение времени поиска и предварительной обработки информации;

- минимизация ошибок пользователей при работе с данными, руководителей при принятии управленческих решений, сокращение сроков принятия решений; 

- интеграция с ЕЭКО;

- обеспечение автоматического импорта сведений ЕГРН при получении запросов через СМЭВ 3;

- обеспечение передачи статусов и результатов предоставления государственных и муниципальных услуг;

- обеспечение получения сведений по кадастровым выпискам на ЗОУИТ;

- обеспечение получения сведений о заключении экспертизы проектной документации и копии проектной документации;

- обеспечение процесса предоставления государственных и муниципальных услуг в Системе;

- интеграция Системы с формами-концентраторами ЕПГУ;

- настройка функциональных возможностей Системы в соответствии с требованиями настоящего Описания объекта закупки; 

- инструктаж пользователей ГИСОГД.


Подробное ТЗ во вложении

Предлагайте цену и сроки выполнения проекта, учитывая его требования и объем работы.

месяц назад
guest_16908925850208
Россия
5 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям