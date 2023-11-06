Требуется консультация. Есть зарегистрированный домен на GoDaddy (условно my_domain.com) Требуется сделать так, чтобы ссылка http://my_domain.com/path_1/path_2/ делала редирект на http://WWW.my_domain.com/path_1/path_2/ Ссылка http://WWW.my_domain.com/path_1/path_2/ привязана к рабочему проекту на pythonanywhere. Доменное имя http://my_domain.com/ нельзя (по крайней ...
Выполнение работ по модификации государственной ИС
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автоматизация процессов ведения сведений, документов, материалов о развитии территорий, об их застройке;
- упорядочивание хранения и обновления информации
- сокращение времени поиска и предварительной обработки информации;
- минимизация ошибок пользователей при работе с данными, руководителей при принятии управленческих решений, сокращение сроков принятия решений;
- интеграция с ЕЭКО;
- обеспечение автоматического импорта сведений ЕГРН при получении запросов через СМЭВ 3;
- обеспечение передачи статусов и результатов предоставления государственных и муниципальных услуг;
- обеспечение получения сведений по кадастровым выпискам на ЗОУИТ;
- обеспечение получения сведений о заключении экспертизы проектной документации и копии проектной документации;
- обеспечение процесса предоставления государственных и муниципальных услуг в Системе;
- интеграция Системы с формами-концентраторами ЕПГУ;
- настройка функциональных возможностей Системы в соответствии с требованиями настоящего Описания объекта закупки;
- инструктаж пользователей ГИСОГД.
Подробное ТЗ во вложении
Предлагайте цену и сроки выполнения проекта, учитывая его требования и объем работы.
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