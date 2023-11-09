Нужно написать формулу в гугл таблицу

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка11 просмотров
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qJuoN1BGNkol6EEscb0R2iwJ8GmPwp_ru2e8OuDJcGI/edit#gid=0

когда прасю колонки нужно добавить префікс до цени

prefix_data()_139

етсь формула =CHOOSECOLS(IMPORTRANGE("10hkkgbHEUysaq-YzOPGvfLAHtNcUCAdTB97PAbYoCKg"; "Актуальні залишки!A:H");1;2;3;4;5;6;7)

до 4 колонки префикс prefix_data()_цена

месяц назад
bishopik
Руслан 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад