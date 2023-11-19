WordPress Мулти города + Elementor

$100
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки62 просмотра
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1. В Wordpress сделать выбор города, с изменением строки url
Пример:
город Ташкент toshkent.site.ru
город Ош osh.site.ru


2. В зависимости от города в название категории (прописывалось, но не создавалось дубликатов для каждого горда) название города
Пример:
Если выбран Ташкент
Металлочерепица в г. Ташкент 

Если выбран Ош
Металлочерепица в г. Ош


3. В зависимости от города в название товаров (прописывалось, но не создавалось дубликатов для каждого горда)  название города
Пример:
Если выбрана Ташкент
Стальной рифленый лист чечевица в г. Ташкент
Если выбран Ош
Стальной рифленый лист чечевица в г. Ош

4. Возможность ввода выбора языка приветствуется 


5. В карточке товара снизу список товаров в вариациях
Примеры в прикрепелнных картинках
Желательно без кода в WordPress
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WordPress
месяц назад
abop
27 летКазахстан
год в сервисе
Был
месяц назад
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