WordPress Мулти города + Elementor

1. В Wordpress сделать выбор города, с изменением строки url

Пример:

город Ташкент toshkent.site.ru

город Ош osh.site.ru



2. В зависимости от города в название категории (прописывалось, но не создавалось дубликатов для каждого горда) название города

Пример:

Если выбран Ташкент

Металлочерепица в г. Ташкент

Если выбран Ош

Металлочерепица в г. Ош



3. В зависимости от города в название товаров (прописывалось, но не создавалось дубликатов для каждого горда) название города

Пример:

Если выбрана Ташкент

Стальной рифленый лист чечевица в г. Ташкент

Если выбран Ош

Стальной рифленый лист чечевица в г. Ош

4. Возможность ввода выбора языка приветствуется



5. В карточке товара снизу список товаров в вариациях

Примеры в прикрепелнных картинках

Желательно без кода в WordPress

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