Необходим TypeScript разработчик на удаленку

Американская компания – команда профессионалов, работающая в сфере искусственного интеллекта и поисковых алгоритмов, которую проинвестировали американские фонды в 2017 году. Мы ищем опытных веб-разработчиков от уровня middle! Наша компания – является одним из проектов нашего медиа холдинга, с успешной 12 летней историей и направлениями деятельности: • Посещаемые сайты. Суммарная ежемесячная аудитория наших сайтов - более 200 млн человек! !! Из 40 стран мира. Являемся стратегическим партнером Google AdSense более 10 лет. • ИИ. Исследовательская лаборатория в сфере обработки естественного языка - NLP. Проинвестирована американскими фондами. Направлению больше 4 лет. Более $30 млн потрачено только на GPU. • Блокчейн. Только в технологическом разрезе распределенных реестров. Без ICO и токенов. В крипте с 2014 года. Майнили еще на видеокартах. Сайдчейн и ончейн решения. • Инвестиции. В портфеле имеются успешные play2earn игры, криптоакадемия, фарминг, стейкинг, ходл, трейдинг. В данный момент запустили новое направление внутри холдинга - торговая платформа нового поколения. Zero trust архитектура в связке с новым языком программирования на базе ИИ. AI text-based trading platform. Под это новое направление и ищем опытных разработчиков. Наши офисы находятся в Сан-Франциско, Барселона, Лондон, Дубай, Москва. Техническая команда состоит строго из профессионалов. Никаких джунов и мелких скучных задач, мы не любим скучать . Несмотря на свой возраст мы сохранили корпоративную культуру и дух стартапа - это вовсе не значит, что мы работаем на выходных и сверхурочно, наоборот, у нас это строго запрещено, мы бежим марафоны на длинные дистанции, а не красноглазые стометровки в поисках инвестиций. Дух стартапа в нашем понимании - это отсутствие бюрократии и поиск нестандартных решений в условиях недостаточности информации. Наш бессменный генеральный директор и основатель холдинга - программист с 20 летним стажем enterprise highload разработки. Твои знания и умения / Наши ожидания: Обязательные требования: • Опыт TypeScript от 5 лет, опыт JavaScript от 3 лет, • MySQL (написание сложных SQL запросов, проектирование эффективной реляционных БД, оптимизация). Будет большим плюсом: • Высшее профильное образование; • Умение искать и находить нестандартные решения; • Опыт работы с системами непрерывной интеграции. Что мы хотим увидеть в тебе: • Опыт работы - от 7 лет; • Опыт кодинга на TypeScript - от 5 лет; • Опыт кодинга на JavaScript - от 3 лет • Умение искать и находить нестандартные решения; • Опыт работы с системами непрерывной интеграции. Что мы дадим тебе: • Достойная заработная плата от 5к до 10к американских енотов; • Профессиональный коллектив – веселый, дружный и профессиональный; • Полная занятость, удаленная работа; • Адаптивное оформление: самозанятые, ИП и другие варианты; • Курсы и обучение – за счет компании; • Отсутствие бюрократии, простая и прозрачная схема работы; • Широкий спектр интересных задач. Ключевые навыки TypeScript JavaScript MySQL

Заработная плата 5-8К, в зависимости от уровня и прохождения испытательного срока.