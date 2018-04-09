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Модуль на site позволяющий пользователю делать депозиты в bitcoin
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Необходимо сделать модуль на существующий site позволяющий пользователю делать депозиты в bitcoin.
Технологии - HTML5, Javascript, ASP.NET/C#, back end: MSSQL 2008 R2
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