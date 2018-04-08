Client-приложение для телеграмм

Мне нужно написать программу, которая от моего имени будет подключаться к телеграму, постоянно проверять на наличие новых сообщений от какого-то конкретного канала и пересылать их в другой.

Есть приватный канал (не я владелец, но я в нем состою).

И есть мой личный канал.

Задача - дублирование с минимальной задержкой